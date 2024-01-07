Повідомлено про підозру колаборантці, яка взяла участь в організації «виборів путіна» на Луганщині

05 липня 2024, 12:21

СБУ задокументувала колабораційну діяльність організаторки «виборів путіна» та пропагандистських масових заходів на тимчасово окупованій Луганщині.

За даними слідства, художня керівниця Старобільського будинку культури пішла на співпрацю з ворогом та добровільно погодилась на призначення «заступником голови виборчої дільниці №420 Старобільського муніципального округу лнр».

15-17 березня 2024 р., під час кампанії з «виборів» російського диктатора, вона забезпечила роботу цієї виборчої дільниці.

Крім того, вона неодноразово брала участь в агітаційних масових заходах окупантів на Старобільщині.

Задокументовано, що у 2022-2023 рр. фігурантка спільно з представниками окупаційної влади підготувала, організувала та провела низку «урочистостей» з нагоди російських «свят», у складі агітаційної команди їздила по населених пунктах Луганщини з пропагандистськими виступами на підтримку війни рф проти України. Під час заходів використовувалася символіка російської агресії, ретранслювалися меседжі кремлівської пропаганди.

Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 5 та 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Їй загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.