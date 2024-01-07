 Повідомлено про підозру колаборантці, яка взяла участь в організації «виборів путіна» на Луганщині. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал
05 липня 2024, 12:21

Повідомлено про підозру колаборантці, яка взяла участь в організації «виборів путіна» на Луганщині

СБУ задокументувала колабораційну діяльність організаторки «виборів путіна» та пропагандистських масових заходів на тимчасово окупованій Луганщині.

За даними слідства, художня керівниця Старобільського будинку культури пішла на співпрацю з ворогом та добровільно погодилась на призначення «заступником голови виборчої дільниці №420 Старобільського муніципального округу лнр».

15-17 березня 2024 р., під час кампанії з «виборів» російського диктатора, вона забезпечила роботу цієї виборчої дільниці.

Крім того, вона неодноразово брала участь в агітаційних масових заходах окупантів на Старобільщині.

Задокументовано, що у 2022-2023 рр. фігурантка спільно з представниками окупаційної влади підготувала, організувала та провела низку «урочистостей» з нагоди російських «свят», у складі агітаційної команди їздила по населених пунктах Луганщини з пропагандистськими виступами на підтримку війни рф проти України. Під час заходів використовувалася символіка російської агресії, ретранслювалися меседжі кремлівської пропаганди.

Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 5 та 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Їй загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Джерело: "Пресслужба СБУ в Луганській області"
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