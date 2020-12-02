В Украине за сутки от коронавируса выздоровели больше людей, чем заболели

В Украине по состоянию на 2 декабря зафиксирован 13141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1447 человек, летальных случаев – 169, выздоровели 13882 человека, проведено тестирований за сутки - 67 626 (в том числе методом ПЦР - 44445, методом ИФА - 23181).
За все время пандемии в Украине заболели 758 264 человека, выздоровели - 369 054, летальных исходов - 12 717, проведено ПЦР-тестов - 4607034.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев - 74012 случаев;
Винницкая область - 17 715 случаев;
Волынская область - 24 791 случай;
Днепропетровская область - 40 148 случаев;
Донецкая область - 23752 случаи;
Житомирская область - 30 233 случая;
Закарпатская область - 23 646 случаев;
Запорожская область - 32 555 случаев;
Ивано-Франковская область - 37 546 случаев;
Киевская область - 39503 случая;
Кировоградская область - 5506 случаев;
Луганская область - 6467 случаев;
Львовская область - 47 477 случаев;
Николаевская область - 19 448 случаев;
Одесская область - 46 985 случаев;
Полтавская область - 23 291 случай;
Ривненская область - 31 798 случаев;
Сумская область - 30 354 случая;
Тернопольская область - 28 375 случаев;
Харьковская область - 56 361 случай;
Херсонская область - 10 659 случаев;
Хмельницкая область - 30 228 случаев;
Черкасская область - 24 046 случаев;
Черновицкая область - 34 150 случаев;
Черниговская область - 19 218 случаев.