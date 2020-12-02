02 декабря 2020, 16:01 Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 в России Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать масштабную вакцинацию от COVID-19. Первыми российскую вакцину получат медики и учителя. Соответствующее поручение он дал вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает ТАСС. По его словам, в стране произведено порядка 2 млн доз вакцины от коронавируса. "Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию", - отметил Путин. Он также уточнил, что вакцинация начнется с медиков и учителей. "Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации", - обратился Путин к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Твитнуть Загрузка... Загрузка...