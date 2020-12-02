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Общественное мнение
Происшествия
02 декабря 2020, 11:03

Часть Авдеевки из-за аварии осталась без тепла

Сегодня, 2 декабря, в городе Авдеевка Донецкой области произошло частичное отключение теплоснабжения произошло вследствие порыва трубопровода диаметром 200 мм, сообщает пресс-служба Донецкой военно-гражданской областной администрации..

Без теплоснабжения остались 14 пятиэтажных жилых домов, где проживают 3654 человека.

Сейчас нет необходимости в привлечении сил и средств Главного управления ГосЧС в Донецкой области.

Температура воздуха в городе составляет 3 градуса мороза, температура в помещениях - 24 градуса тепла.

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