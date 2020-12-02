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Общественное мнение
Политика
02 декабря 2020, 12:32

Украинская ПВО впервые будет перехватывать американский БПЛА

Впервые на территории Украины беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper попытается преодолеть украинскую ПВО на западной границе Украины, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Учения проходят в зоне ответственности Воздушного командование «Запад» Воздушных сил ВС Украины и являются крайне важным элементом сотрудничества со специалистами ПВО командования ВВС США в Европе.

«Это хорошая возможность перенять огромный опыт наших американских друзей, получить некоторую материально-техническую поддержку», - заявил временно исполняющий обязанности командующего воздушного командования «Запад» генерал-майор Дмитрий Карпенко во время брифинга с представителем делегации ВВС США в Европе господином Кевином О'Брайеном.

Цель мероприятия - обмен опытом в сфере противовоздушной обороны, в частности, проведение практического занятия по отслеживанию, захвату цели на сопровождение и имитации уничтожения БПЛА MQ-9 Reaper.

По словам О'Брайена, это окажет поддержку украинским подразделениям ПВО в ходе применения наземных средств зенитных ракетных войск воздушного командования.

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