02 декабря 2020, 12:32 Украинская ПВО впервые будет перехватывать американский БПЛА Впервые на территории Украины беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper попытается преодолеть украинскую ПВО на западной границе Украины, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Учения проходят в зоне ответственности Воздушного командование «Запад» Воздушных сил ВС Украины и являются крайне важным элементом сотрудничества со специалистами ПВО командования ВВС США в Европе. «Это хорошая возможность перенять огромный опыт наших американских друзей, получить некоторую материально-техническую поддержку», - заявил временно исполняющий обязанности командующего воздушного командования «Запад» генерал-майор Дмитрий Карпенко во время брифинга с представителем делегации ВВС США в Европе господином Кевином О'Брайеном. Цель мероприятия - обмен опытом в сфере противовоздушной обороны, в частности, проведение практического занятия по отслеживанию, захвату цели на сопровождение и имитации уничтожения БПЛА MQ-9 Reaper. По словам О'Брайена, это окажет поддержку украинским подразделениям ПВО в ходе применения наземных средств зенитных ракетных войск воздушного командования. Твитнуть Загрузка... Загрузка...