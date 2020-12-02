Рада ужесточила ответственность за продажу детям е-сигарет

02 декабря 2020, 12:37

Верховная Рада приняла во втором чтении Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах" (№3628).

Его поддержали 309 народных депутатов, передает Укринформ.

"Проектом акта предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий", "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населенняˮ в части усиления административной ответственности, установления запрета продажи электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, на равне с традиционными табачными изделиями", - говорится в пояснительной записке.

Так, внесенные изменения предусматривают, что продажа несовершеннолетним с рук, с лотков, в помещениях или на территориях, запрещенных законом, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, будет караться наложением штрафа от 400 до 800 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.

Такое же наказание закон предусматривает за продажу несовершеннолетним пива, алкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним.