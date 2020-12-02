Twitter запретил публиковать оскорбления по расе и нации

03 декабря 2020, 14:02

Социальная сеть Twitter ужесточила правила публикации сообщений. Теперь в соцсети будут удалять сообщения, которые оскорбляют людей на основании расовых, этнических или национальных признаков.

Об этом говорится в сообщении компании Twitter.

"Мы расширяем наши правила относительно оскорбительных заявлений и запрещаем те, которые унижают человека из-за его расы, этнической или национальной принадлежности", - говорится в сообщении.

Сообщения с подобным содержанием будут удалены из социальной сети: также этот процесс будет автоматизирован. Если учетная запись неоднократно нарушает правила Twitter, то ее или временно заблокируют, или вовсе приостановят работу.

Отметим, что в июне прошлого года соцсеть запретила сообщения, которые унижают людей из-за их религиозных убеждений, в марте этого года - из-за возраста, болезни или физических ограничений