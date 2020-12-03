До зведеного бюджету платники Луганщини перерахували майже 6 млрд грн податків і зборів

04 декабря 2020, 11:04

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні-листопаді 2020 року платники Луганщини сплатили до зведеного бюджету 5 млрд 944,9 млн гривень. Це на 406 млн грн більше, ніж у січні-листопаді 2019 року.

Зокрема, до державної скарбниці надійшло 2 млрд 613,3 млн гривень. У порівнянні з показниками за минулий рік надходження зросли на 140,9 млн гривень.

У розрізі основних платежів до державного бюджету надійшло 1 млрд 38,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 1 млрд 125 млн грн податку на додану вартість; 126,5 млн грн податку на прибуток підприємств; 25,9 млн грн акцизного податку.

Крім того, від платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування регіону надійшло 3 млрд 122,6 млн гривень.