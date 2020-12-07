Шмыгаль: Жесткий карантин придется вводить в январе

07 декабря 2020, 10:26

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в декабре жесткого карантина не будет. По его словам, учитывая динамику заболеваемости COVID-19, жесткий карантин придется ввести в январе.

Об этом он написал в Facebook в воскресенье, 6 декабря.

Как утверждает премьер, благодаря карантину выходного дня «удалось несколько стабилизировать эпидемическую ситуацию и разгрузить медицинскую систему». Ссылаясь на прогноз министра здравоохранения Максима Степанова, Шмыгаль подчеркнул, что в течение декабря медицинская система справится с нынешней нагрузкой.

«Однако, с учетом динамики заболеваемости, предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе», — отметил он.

Шмыгаль рассказал, что сейчас работает вместе с местной властью над перечнем возможных ограничений. Для этого мэры городов и главы ОГА прошли опрос.

В частности, поддерживают запрет или ограничение деятельности:

праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ — 100%;

музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга — 95%;

праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров — 90%.

По словам премьера, городские головы и руководители ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест), предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания).