Рада создала Бюро экономической безопасности

28 января 2021, 15:15

Верховная Рада приняла закон «О Бюро экономической безопасности Украины», сообщили в пресс-службе ВР.

За соответствующий законопроект №3087-д проголосовали 242 народных депутата.

Этот закон определяет правовые основы организации и деятельности Бюро экономической безопасности Украины.

Согласно закону, Бюро экономической безопасности Украины является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.

Законом определяются задачи, функции и полномочия Бюро экономической безопасности Украины, контроль за его деятельностью, правовой статус, обязанности и ответственность работников Бюро экономической безопасности Украины, взаимодействие с государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями, компетентными органами других государств и тому подобное.

Законом установлено, что Бюро экономической безопасности Украины в порядке, определенном законом, имеет непосредственный, в том числе автоматизированный доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестров и банков (базам) данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, пользуется государственными, в том числе правительственными, средствами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которыми создается Бюро экономической безопасности.