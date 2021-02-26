Сколько украинцы будут отдыхать в марте

01 марта 2021, 09:00

В марте 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 22 рабочих дня. Выходных дней будет девять.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, дополнительным выходным будет понедельник, 8 марта, когда в Украине отмечается Международный женский день.

Кроме того, в марте отмечается такие дни:

1 марта - Всемирный день гражданской обороны

3 марта - Всемирный день писателя

8 марта - Международный женский день

8 - 14 марта - Масленица

9 марта - Международный день ди-джея

13 марта - День землеустроителя

14 марта - День защиты прав потребителей

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей

18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины

22 марта - Всемирный день водных ресурсов

22 марта - День таксиста

23 марта - Всемирный метеорологический день

24 марта - Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом

24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза

25 марта - Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли

25 марта - День Службы безопасности Украины

26 марта - День Национальной гвардии Украины

27 марта - Международный день театра

Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.