Податківці виявили схему розповсюдження ризикового податкового кредиту на суму понад 28 млн гривень

01 марта 2021, 14:40

Фахівцями відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Луганській області встановлено розповсюдження одним з підприємств регіону ризикового податкового кредиту на суму понад 28 млн гривень.

Проведеним аналітичним дослідженням встановлено наступне. Суб’єкт господарювання, сформувавши в системі електронного адміністрування ПДВ ліміт за рахунок реєстрації податкових накладних на отримання продуктів харчування (фрукти свіжі, цукор, шоколад, ковбасні вироби), одяг, взуття, побутові засоби та інше, здійснив подальшу реєстрацію податкових накладних на надання послуг та виконання робіт з щоденного прибирання приміщень. При цьому у підприємства були відсутні як робітники, так і приміщення для збереження швидкопсувних товарів та наявність послуг з перевезення придбаної (реалізованої) продукції.

Складене аналітичне дослідження, з ознаками кримінальних правопорушень за статтями 366, 209 КК України, передано для прийняття рішення відповідно ст. 214 КПК України до правоохоронних органів.