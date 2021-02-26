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Общественное мнение
Власть
01 марта 2021, 15:00

В Украине проверят всех владельцев оружия на законность получения разрешения

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что в Украине из-за коррупционной схемы расформированы все подразделения полиции по контролю над оборотом оружия. Из-за нее в стране также проверят личные дела у всех владельцев оружия.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Каждое личное дело владельца оружия в Украине будет проверено отдельно относительно законности получения разрешения. Более двух тысяч разрешений, которые были выданы с нарушениями, будут аннулированы, оружие изъято", - сказал Игорь Клименко.

Он также добавил, что в результате проверки Департамента внутренней безопасности Нацполиции, которую проводили в течение пол года, была выявлена коррупционная схема выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение допустимых видов оружия. Их выдавали с нарушениями, а объявление об оформлении оружия без документов публиковали соцсетях.

Правоохранители разоблачили уже девятерых полицейских, которые входили в эту схему. Среди них - должностные лица Центрального аппарата Национальной полиции и работники в регионах.

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