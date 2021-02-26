В Украине третья область – в «красной» зоне карантина

01 марта 2021, 16:00

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила установить «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Усиленный режим начинает действовать с полуночи 3 марта и предусматривает, что на территории региона будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности.

Это уже третья «красная» область в Украине после Прикарпатья и Буковины.