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Общественное мнение
Общество
01 марта 2021, 16:00

В Украине третья область – в «красной» зоне карантина

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила установить «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Усиленный режим начинает действовать с полуночи 3 марта и предусматривает, что на территории региона будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности.

Это уже третья «красная» область в Украине после Прикарпатья и Буковины.

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