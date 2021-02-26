ТКГ: РФ хочет легитимизировать своих «миротворцев» на Донбассе

01 марта 2021, 17:00

Российская Федерация попытается легитимизировать вопрос привлечения российских миротворцев для урегулирования конфликта на востоке Украины, сообщается на странице Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

«Руководитель украинской стороны Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор Сергей Салкуцан прислал главе СММ ОБСЕ ноту о провокационных действиях оккупационных сил. По имеющейся в УС СЦКК информации Российской Федерацией проводится ряд мероприятий, направленных на пересмотр ранее достигнутых при посредничестве СММ ОБСЕ договоренностей о Дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня», - говорится в сообщении.

В частности, эти действия РФ направлены на оценку реакции международного сообщества на возможное участие военнослужащих ВС РФ в составе СЦКК как «...единственного надежного способа для содействия урегулированию конфликта на востоке Украины».

Так, 27 февраля 2021 на позициях одного из подразделений 2 АК (зона ответственности - ОРДЛО) была проведена съемка серии репортажей, в которых акцентируется внимание на возможности повышения эффективности контроля режима прекращения огня в случае привлечения к этому процессу российских миротворцев.

При этом заявляется, что такая оценка якобы была дана представителями СММ ОБСЕ из некоторых западноевропейских стран.

К проведению вышеуказанных съемок были привлечены военнослужащие 2 АК, а в качестве съемочного реквизита использовались униформа наблюдателей СММ ОБСЕ и военнослужащих так называемого «представительства ЛНР в СЦКК».

«Украинская сторона считает, что подобные провокационные действия направлены на дискредитацию Миссии и координационного механизма как эффективного инструмента контроля за режимом прекращения огня. Данный факт свидетельствует о нежелании российской стороны выполнять взятые ранее на себя обязательства и договоренности, достигнутые сторонами в ходе заседаний ТКГ и в формате Нормандской четверки», - резюмировали в украинской делегации.