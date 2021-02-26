С 1 марта будут проиндексированы пенсии 8 млн украинцев

01 марта 2021, 14:01

С 1 марта в Украине будут проиндексированы пенсии для 8 млн украинцев. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Уже завтра пенсии для восьми миллионов украинцев вырастут на 11%. В среднем рост составит 300 грн", - уточнил премьер.

Кроме этого он отметил, что Кабмин работает над дополнительными механизмами поддержки пенсионеров.

"Например, в прошлом году люди в возрасте от 80 лет начали получать 500 гривен ежемесячной доплаты, а уже в этом году дополнительные выплаты в размере 400 гривен начнут получать и люди старше 75 лет", - добавил он.

"Правительство также подало законопроект, который четко определяет автоматическую индексацию пенсий 1 марта", - отметил Шмыгаль

Также он уточнил, что Кабмин и ВР в настоящее время ведут активную работу над введением накопительной пенсионной системы.