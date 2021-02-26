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Общественное мнение
Криминал / Региональные
01 марта 2021, 10:00

На Луганщине полицейский требовал взятку

Правоохранители разоблачили старшего инспектора по контролю за оборотом оружия одного из районных отделов полиции Луганщины на вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, полицейский требовал от физического лица 6 тыс. грн. взятки за оформление разрешительных документов на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия.

Денежные средства были переданы двумя траншами. Во время передачи второй части неправомерной выгоды 25 февраля полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК. В ходе обыска по месту работы у фигуранта изъято полученное им "вознаграждение".

В настоящее время полицейскому сообщено о подозрении в совершении коррупционного преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

В случае доказательства вины полицейскому грозит до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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