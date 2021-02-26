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Общественное мнение
Общество
01 марта 2021, 11:04

ВОЗ: У 10% жителей планеты есть антитела к коронавирусу

Менее 10% населения во всем мире имеют антитела к коронавирусу. Такой результат показали почти 500 исследований.

Об этом рассказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, сообщается на странице ВОЗ в Twitter.

По ее словам, есть территории, особенно в городских районах с высокой плотностью населения, где 50-60% жителей подверглись заражению вирусом и имеют антитела, но это не значит, что "весь город, провинция или страна достигли коллективного иммунитета".

Сваминатан уверена, что широких масштабов коллективного иммунитета от COVID-19 можно достигнуть только с помощью вакцинации населения.

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