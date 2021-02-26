Все желающие смогут привиться до конца года

01 марта 2021, 12:38

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца года все желающие украинцы смогут пройти вакцинацию от коронавируса. Сейчас Украина уже имеет контракты на 30 миллионов доз вакцин.

Об этом Шмыгаль написал в Facebook.

Премьер отметил, что с начала вакцинации в Украине привились уже 3141 человек.

«Вакцинации происходит в соответствии с национальным планом… Украина имеет контрактов на более 30 млн доз вакцины, и мы продолжаем переговоры. Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину, ведь это - наш путь возвращения к привычной жизни», - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что на следующей неделе в Украине должны представить новый проект, который позволит записываться в лист ожидания на вакцинацию через приложение или вебпортал «Дія».

«Это поможет избежать очередей и заполнения лишних бумажек», - добавил Шмыгаль.