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Общественное мнение
Власть
02 марта 2021, 13:00

Зеленский подписал закон о предоставлении пособия на время карантина

Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении пособия по частичной безработице на период карантина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Пособие может предоставляться не только на период карантина из-за COVID-19, но и в случае других заболеваний либо чрезвычайной ситуации.

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект о внесении изменений в закон «О занятости населения» 4 февраля.

Кабинет Министров получает право определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, его размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такого пособия.

Закон вступает в силу со 2 марта.

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