Дело двух участников нападения на Луганский пограничный отряд передали в суд

02 марта 2021, 14:00

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из членов НВФ, участвовавших в нападении на Луганский пограничный отряд в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, в 2014 году житель города Кадиевка, имея преступный умысел на захват административных зданий и совершение других особо тяжких преступлений, создал и возглавил организованную преступную группу - так называемый батальон «Леший».

Как отмечается, 2 июня 2014 года участники преступной группировки совершили вооруженное нападение на Луганский пограничный отряд.

«Участники незаконного вооруженного формирования вели прицельный огонь из автоматического и стрелкового оружия, в том числе с крыш жилых домов квартала Мирный оккупированного Луганска. Ожесточенный бой длился почти двое суток. В результате вражеской атаки были ранены 8 пограничников и захвачены административные помещения», - говорится в сообщении.

Обвиняемые объявлены в общегосударственный розыск. Им грозит до 15 лет лишения свободы.