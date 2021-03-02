Высший знак отличия МИД будет носить имя Анатолия Зленко

02 марта 2021, 15:00

Высший знак отличия Министерства иностранных дел Украины «За преданность дипломатической службе» отныне будет носить имя Анатолия Зленко.

Об этом в Фейсбуке сообщает МИД со ссылкой на Дмитрия Кулебу.

"Такое решение я принял сегодня (1 марта - ред.), в день, когда мы потеряли первого министра иностранных дел независимой Украины, человека, который всю жизнь был предан нашей стране и ее дипломатии - Анатолия Зленко", - сообщил глава МИД.

В Министерстве иностранных дел напоминают, что свою трудовую деятельность Анатолий Зленко начал в должности атташе МИД УССР после окончания Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко в 1967 году.

Работал Постоянным представителем УССР при ЮНЕСКО (1983-1987 годы), Постоянным представителем Украины при ООН (1994-1997 годы), Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины во Французской Республике, Португальской Республике по совместительству, Постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО (1997-2000 годы). Дважды занимал должность министра иностранных дел (1990-1994, 2000-2003 годы).