«Врачи без границ» отремонтировали три фельдшерских пункта в Донецкой области

02 марта 2021, 16:02

Международная организация «Врачи без границ» помогла отремонтировать помещения фельдшерско-акушерских пунктов в селах Сладкое, Каменка и Березовое Донецкой области, - сообщает пресс-служба MSF.

В ФАПе села Сладкое обновили стены, пол и потолки, а у модернизированного подъезда сконструировали пандус для людей с ограниченными возможностями. В Каменке международная организация помогла отремонтировать стены и пол, а в фельдшерско-акушерском пункте села Березово – починить входные двери и лестницы.

Отмечается, что «Врачи без границ» продолжают работать в некоторых населенных пунктах Покровского и Волновахского районов. В ряде сельских громад пациенты сталкиваются с трудностями при доступе к жизненно важным лекарствам, медицинским работникам и больницам.

«MSF оказывает техническую и практическую поддержку медперсонала в амбулаториях и ФАПах в зонах, пострадавших от конфликта. Мы также работаем над укреплением здравоохранения в громадах посредством привлечения местных волонтеров», - говорится в сообщении.