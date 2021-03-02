02 марта 2021, 18:00

Полиция Европейского союза и службы борьбы с мошенничеством расследуют попытки "продать" странам-участникам вакцины от коронавируса. Злоумышленники предлагали разным странам более чем 900 млн доз препарата на общую сумму 15,3 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Европейское управление по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF) получило информацию от нескольких стран Евросоюза о том, что им поступали странные предложения. Якобы компании посредники предлагали купить вакцины от COVID-19.

Согласно отчету OLAF, который оказался в руках издания, преступники связывались с правительствами европейских стран и ведомствами по охране здоровья. Они выдавали себя за посредников, которые представляют фармакологические компании.

Злоумышленники использовали веб-сайты и страницы в социальных сетях, чтобы сложилось впечатление, что они настоящие. При этом, они просили у чиновников аванс. В 92% случаев фальшивые предложения касались вакцины от кампании AstraZeneca.

Большинство "предложений" были отправлены на электронную почту правительств. Отчет также указывает на риск организованной кражи вакцин на разных этапах процесса распределения.

"Похоже, что появляется новая криминальная тенденция, указывающая на целенаправленные попытки мошенничества, затрагивающие государственные органы, ответственные за закупку вакцин", - заявил представитель Европола Ян Оп Ген Оорт.

Эксперты отмечают, что коррумпированные чиновники или медики могут украсть дозы вакцин, а подделки или препараты, которые не соответствуют установленным стандартам, могут циркулировать на нелегальных рынках.

Правоохранительные органы отказались предоставить подробную информацию о том, какие страны стали объектами мошенничества или кто стоит за попыткой преступной деятельности, сославшись на оперативные причины.

В отчете упоминается, что расследование Европола продолжается в Италии, в ходе которого был выявлен предполагаемый посредник, пытавшийся продать партию вакцин в регион Умбрия.