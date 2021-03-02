02 марта 2021, 10:16 Як підписати заяву єМалятко? єМалятко — комплексна послуга для батьків новонароджених. За однією заявою, поданою онлайн, можна зареєструвати народження дитини та отримати до 9-ти державних послуг від різних органів влади, потрібних при народженні дитини Твитнуть Загрузка... Загрузка...