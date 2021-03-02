Зеленский: Децентрализацию нужно углублять для повышения уровня жизни в регионах

02 марта 2021, 09:41

Реформу государственного управления и развитие регионов обсудили на совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского. Представленные Кабинетом Министров и Верховной Радой Украины стратегии разработаны на основе предвыборной программы Главы государства.

«Гражданин должен доверять государству – только тогда Украина будет успешной. А для этого мы должны построить профессиональную и добропорядочную государственную службу, которая работает в интересах граждан. Мы должны обеспечить полную открытость власти и эффективно использовать ресурсы», – подчеркнул во время встречи Владимир Зеленский.

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов рассказал, что правительство работает над подготовкой понятной для граждан системы органов исполнительной власти, чтобы диалог и взаимодействие власти и граждан были прозрачными и комфортными. Для этого должна быть повышена скорость и улучшено качество предоставления административных услуг, дана объективная оценка социально-демографическому положению в стране, что позволит эффективно финансировать социальную, медицинскую, культурную сферы и образование.

«Цифровизация, прозрачность, привлечение молодежи к государственному управлению, просветительская работа – все это является неотъемлемой частью поставленных целей», – отметил он.

На совещании было акцентировано, что для реформирования государственного управления необходимо углубление децентрализации власти.

«Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов. Углубление децентрализации поднимет благоустройство в регионах и даст шанс трудоустройства на местах», – отметил Президент.

В частности, речь шла о качественных публичных услугах и эффективном управлении регионами, эффективном местном самоуправлении, цифровизации регионов, жилищном кредитовании, качественном водоснабжении и обращении с бытовыми отходами.

«Объем привлеченного частного капитала и количество созданных рабочих мест будут главными показателями развития регионов, ведь с этого будет развиваться и социальная сфера, от этого будет зависеть объем налоговых поступлений. За несколько лет мы построим удобную и доступную инфраструктуру: сто процентов школ будут отвечать лучшим условиям комфортного пространства, каждая община до 20 тысяч жителей будет иметь качественный стадион, экстренная помощь будет приезжать не больше чем за 20 минут», – конкретизировал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

На совещании под председательством Владимира Зеленского присутствовали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр Кабинета Министров Олег Немчинов, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, первый заместитель председателя фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Александр Корниенко, председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, советник Премьер-министра Украины Кирилл Криволап.