В Украине выросла реальная заработная плата

02 марта 2021, 10:02

В январе 2021 года реальная заработная плата выросла на 15% в годовом измерении и составляет 12 337 гривен, однако уменьшилась относительно декабря.

Об этом говорится в данных Госстата, сообщает «Экономическая правда».

Несмотря на рост по сравнению с январем 2020 года на 15%, по сравнению с декабрем 2020 года уровень реальной зарплаты упал на 13%. В то же время, в Госстате объяснили эту тенденцию осуществлением в декабре начисления единовременных выплат или вознаграждений по итогам работы.

Индекс реальной заработной платы в январе 2021 года по сравнению с декабря 2020 года составил 85,9%, а по сравнению с январем 2020 года - 108,3%.

По данным ведомства, наибольший рост средней зарплаты штатных работников в января 2020 года по сравнению с январем 2019-го был: в Ривненской (на 24,3%), Тернопольской (на 21,3%) и Хмельницкой (на 21,2%) областях.

Отмечается, что самый высокий уровень зарплат в январе зафиксирован в Киеве (17 553 грн), самый низкий - в Черновицкой области (9 696 грн).

Самую высокую зарплату получали работники сферы финансовой и страховой деятельности - 24 095 грн, а также информации и телекоммуникации - 21 941 грн, самую низкую - работники, задействованные в организации питания и временного размещения - 6 647 грн.