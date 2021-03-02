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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
02 марта 2021, 10:36

На Донбассе подорвался автомобиль с военными, пострадали 9 бойцов

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» на Приазовье в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевое травмирование, сообщат пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

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