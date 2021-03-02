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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
02 марта 2021, 11:36

В Минздраве надеются, что до ноября все граждане Украины получат доступ к вакцинам

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до ноября этого года в Украине все граждане смогут получить доступ к вакцине от коронавируса. Сейчас прививки получат граждане из группы риска.

Об этом он сказал в эфире "Свобода слова".

Перед этим Степанов сказал, что до конца лета планируется выйти на уровень 5 млн прививок на месяц.

"Более того, у нас план, чтобы мы в этом году полностью обеспечили, желательно до ноября, чтобы мы дали доступ (к вакцине - ред.) всем без исключения гражданам",- сказал он.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца года все желающие украинцы смогут пройти вакцинацию от COVID-19. Правительство продолжает работу над получением новых доз вакцины. Сейчас уже заключены контракты о поставках 30 млн доз.

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