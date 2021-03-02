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Общественное мнение
Политика / Региональные
02 марта 2021, 12:44

Аваков: договориться с Путиным о Донбассе невозможно

Министр внутренних дел Арсен Аваков убежден, что Украина не сможет договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о мире на Донбассе. Об этом он заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук на телеканале «1+1».

Аваков рассказал, что высказывал свою позицию президенту Владимиру Зеленскому перед парижским саммитом «нормандской четверки» в декабре 2019 года.

«Когда больше года назад мы ехали на парижский нормандский саммит, то я говорил президенту: «Вы, конечно же, не имеете права не попробовать, попробуйте, посмотрите. Но, к сожалению, мой опыт говорит, что вряд ли что-то получится с Путиным, потому что для Путина независимая Украина — это нонсенс», — сказал он.

По мнению Авакова, Зеленский сам убедился в невозможности договориться с Путиным: «Если для него раньше это была одна из версий поведения, то теперь манера поведения, которую он демонстрирует — это его убеждения. Я надеюсь на это».

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