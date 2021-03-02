ЕС начинает новую программу экономической поддержки Донбасса

03 марта 2021, 13:44

Президент Европейского совета Шарль Мишель отметил, что ЕС вводит новую программу поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

Он отметил, что Европейский Союз оказал значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта на Донбассе.

«В этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в регионе. Это также будет включать финансирование пунктов въезда-выезда», - отметил он.

Президент Европейского совета выразил убеждение, что полное прекращение огня, открытие большего количества пунктов въезда-выезда, дальнейшая работа по гуманитарному разминированию улучшит жизнь людей по обе стороны линии соприкосновения, и ЕС готов поддерживать эти усилия.

По словам Мишеля, в ЕС ожидают, что Россия обеспечит полный доступ для СММ ОБСЕ к территориям Украины, пока не контролируются правительством, а пандемия COVID-19 не должна использоваться как повод для дальнейшего отграничения этих территорий от Украины. «Мы также призываем Россию вернуться в Общий центр контроля и координации», - добавил президент Европейского совета