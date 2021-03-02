Кравчук: Россия почувствовала, что давление на нее усиливается

03 марта 2021, 15:38

Россия почувствовала, что давление на нее усиливается, поэтому предпринимает меры, в частности, активизировались обстрелы на Донбассе. Такое мнение в интервью телеканалу «Дом» в программе «На самом деле: Донбасс» высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

Он констатировал, что после введения санкций против ряда украинских политиков усилились обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований.

«"Тишина" стала менее "тишиной", нежели была, скажем, неделю назад. То есть стреляют больше, есть много раненых, есть много контуженых. Очевидно, что активность российской стороны возросла. Наши попытки выяснить ситуацию пока не дают каких-то конкретных результатов. Но можно предполагать, что это реакция на нашу активность», – отметил Кравчук.

Он перечислил, что в последнее время и президент Владимир Зеленский, и Верховная Рада, и украинская делегация в ТКГ значительно усилили свою деятельность, кроме того, были введены санкции.

«То есть Россия увидела, что Украина от слов перешла к делу. То, что раньше не делалось, хотя были возможности, сейчас начало реально осуществляться», – добавил Кравчук.