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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
03 марта 2021, 09:54

Впервые за 8 месяцев в ГСЧС Луганщины провели пресс-конференцию об "успешном" пожаротушении 2020 года

Погибшие люди, разрушенное жилье, уничтоженные леса - о пожарах на Луганщине слышала вся Украина. И сегодня, специальный материал телеканала ИРТА посвящён пресс-конференции ГСЧС области. Рассказы очевидцев и чиновников - далее.

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