Погибшие люди, разрушенное жилье, уничтоженные леса - о пожарах на Луганщине слышала вся Украина. И сегодня, специальный материал телеканала ИРТА посвящён пресс-конференции ГСЧС области. Рассказы очевидцев и чиновников - далее.
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03 марта 2021, 09:54
Впервые за 8 месяцев в ГСЧС Луганщины провели пресс-конференцию об "успешном" пожаротушении 2020 года
Погибшие люди, разрушенное жилье, уничтоженные леса - о пожарах на Луганщине слышала вся Украина. И сегодня, специальный материал телеканала ИРТА посвящён пресс-конференции ГСЧС области. Рассказы очевидцев и чиновников - далее.
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