В Украину идет потепление

03 марта 2021, 09:38

В ближайшие два дня в Украине ожидается сухая и теплая погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Среда и четверг в Украине будут в обнимочку с антициклоном Jacqueline, поэтому будет преобладать ближайшие два дня сухая погода. И не просто сухая, но и с солнцем. Jacqueline или Жаклин разгонит фронты и циклоны на окраине, поэтому осадки в Украине 3 марта маловероятны», – написала она.

По прогнозу синоптика, в среду ожидается западный ветер. Температура воздуха в среду в течение дня +5-10 градусов, на востоке и северо-востоке +2-5 градусов.

В четверг потеплеет до +6-13 градусов, в западных областях до +10-15 градусов.

«В Киеве 3 марта игривая Jacqueline организует солнышко и порывистый ветер. Температура воздуха завтра днем ​​предполагается до +6 градусов, 4 марта до +11 градусов.

В пятницу придет атмосферный фронт с осадками, в субботу-воскресенье ожидается похолодание», – подытожила Диденко.