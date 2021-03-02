Из-за закупки вакцины в РФ правительство Словакии оказалось на грани распада

03 марта 2021, 17:20

Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

Председатель партии Za Ludí («За народ») Вероника Ремишова публично выразила свое несогласие с присутствием премьер-министра Игоря Матович в аэропорту и пресс-конференцией по поводу доставки российских вакцин.

«Не только я, но и некоторые члены нашей партии испытывают отвращение и разочарование», - сказала Ремишова, добавив, что это «совершенно неуместно и недостойно».

По ее словам, партии «необходимо обсудить» ситуацию в коалиции и «принять принципиальное решение», уйти или остаться в правительстве.

Ремишова неоднократно обвиняла Матовича в плохом управлении в ситуации с пандемией и открыто требовала отставки министра здравоохранения Марека Крайчи. В Словакии за последние недели зафиксирован самый высокий в мире уровень смертей от коронавируса на душу населения.

Министр экономики и председатель Партии свободы и солидарности (SaS) Рихард Сулик также раскритиковал закупку российской вакцины и не исключил возможности выхода из коалиции. «Все возможности прямо сейчас на столе», - заявил он.

Если партии SaS и «За народ» выйдут из коалиции, правительство Матовича потеряет большинство в словацком парламенте, что, скорее всего, приведет к досрочным выборам.

Премьер отверг критику, заявив, что не считает решение встретить российскую вакцину проблемой. «Я сделал это, потому что чувствовал так, и я не думаю, что перешел черту», - сказал Матович, добавив, что у партий нет причин выходить из коалиции.