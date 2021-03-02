В Северодонецке задержан мужчина, который с ножом напал на полицейского

03 марта 2021, 16:53

Сегодня, во время патрулирования ул. Курчатова г. Северодонецк на бойца батальона «Луганск-1 имени Героя Украины Сергея Губанова» совершено нападение.

Около 15.15 патрульный наряд бойцов БППОП «Луганск-1» остановили мужчину и женщину, которые вели себя подозрительно.

По просьбе полицейских остановиться и предоставить документы, удостоверяющие личность, 29-летний мужчина достал из одежды нож и нанес им несколько ударов полицейскому в область грудной клетки.

Благодаря бронежилету, тяжелых травм удалось избежать.

Во время разоружения и задержания нападающего, последний продолжал попытки нанести удары ножом полицейскому.

К мужчине были применены полицейские меры принуждения, в соответствии со ст. 44 и 45 Закона Украины «О Национальной полиции».

Сейчас на месте происшествия находится руководство ГУНП, прокуратура и сотрудники спецподразделения ТОР СРП, работает следственно-оперативная группа и эксперты.

Раненый сотрудник полиции сейчас находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.

По согласованию с прокуратурой будет принято решение о правовой квалификации данного события.