За ложный звонок о заминировании теперь можно сразу получить 8 лет

03 марта 2021, 12:37

Верховная Рада Украины 2 марта приняла закон, ужесточающий уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности людей. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Законопроектом №3911, принятым парламентом, вносятся изменения в статью 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). До внесения этих изменений санкция статьи предусматривала от 2 до 6 лет заключения - если ложное сообщение о минировании было сделано впервые без тяжелых последствий. В то же время за повторное «минирование» или такое, что привело к тяжелым последствиям, предусматривалось наказание от 4 до 8 лет за решеткой.

Изменения, внесенные парламентом 2 марта в 259-ю статью УК, вводят наказание с 4 до 8 лет - уже за первое ложное сообщение о минировании, даже если оно не имело тяжких последствий, но касается следующих сооружений: критически важных объектов инфраструктуры, объектов или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, учреждений здравоохранения.

В сообщении напоминается, что в течение 2020 года Национальной полицией зарегистрировано (без учета закрытых) 823 уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 259 УК Украины. Чаще всего сообщения о минировании поступают по электронной почте. Во всех случаях пользователи электронных ящиков, с которых осуществлялась рассылка таких сообщений, используют имеющиеся в свободном доступе онлайн средства анонимизации. Также сообщения о «минировании» поступают в телефонном режиме. Обычно мотивом такого правонарушения являются развлечения, хулиганский умысел или из-за какой-то обиды или мести.