Кабмин утвердил план по борьбе с отмыванием денег в офшорах

04 марта 2021, 09:00

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил план мероприятий по предотвращению отмывания денег в офшорных зонах, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Решением Кабинета министров 3 марта утвержден план мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращения отмывания средств в офшорных зонах», - сказано в сообщении.

Отмечается, что утвержденный план предусматривает:

обеспечение обновления украинского перечня оффшорных зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей и Организации экономического сотрудничества и развития;

предотвращение незаконного вывода средств за границу, в том числе и в оффшорные зоны, незаконного перемещения товаров на основании поддельных счетов-фактур (инвойсов);

предоставление правоохранительным органам обобщенных материалов, сформированных по результатам осуществления мониторинга финансовых операций, и выявление тех, которые могут быть связаны с легализацией доходов от налоговых преступлений;

введение автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран, в частности согласно общему стандарту отчетности (CRS).

Кроме того, предусматривается дальнейшая имплементация плана действий BEPS путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов.

Еще один пункт плана способствует принятию мер налогового контроля по предотвращению рисков необоснованного формирования плательщиками налога на добавленную стоимость налогового кредита с учетом категории риска субъектов хозяйствования - участников схем уклонения от налогообложения.