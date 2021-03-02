Под Счастьем перевернулся пассажирский автобус

04 марта 2021, 17:30

В Луганской области 3 марта в 04.20 произошло ДТП с пассажирским автобусом на автодороге Т-1309 сообщением «Счастье-Широкий» между населенными пунктами Теплое и Плотина Счастьенского района. В результате ДТП 6 человек получили телесные повреждения.

На месте происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы, прибывшим по вызову, предварительно установлено, что 59-летний водитель пассажирского микроавтобуса «Мercedes-Benz 316» (маршрут м. Харьков - пгт Станица Луганская), не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил выезд за пределы проезжей части и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили шесть пассажиров микроавтобуса. Четверо пассажиров госпитализированы в больницу, а двое граждан от госпитализации отказались.