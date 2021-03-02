СБУ разоблачила многомиллионную схему разворовывания денег гослесхозов

04 марта 2021, 11:38

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность межрегиональной преступной группировки, участники которой создали схему хищения финансовых ресурсов государства в лесной отрасли, сообщает пресс-центр СБУ.

За прошлый год только некоторым из разоблаченных фиктивных фирм были перечислены десятки миллионов гривен. И все это - без фактического предоставления услуг этими фирмами.

В рамках масштабной спецоперации правоохранители провели более 30 обысков в офисах и по местам проживания участников преступной группы на территории Харьковской, Луганской, Киевской и Днепропетровской областей. Во время следственных действий выявлены печати фиктивных предприятий и их учредительные документы, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации, другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку должностные лица гослесхозов Харьковской и Луганской областей. Они выводили государственные средства путем проведения запрещенных финансово-хозяйственных операций с компаниями, имеющими признаки фиктивности и рискованности. Затем государственные деньги конвертировали в наличность и присваивали через фиктивные субъекты хозяйствования, которые вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.

Задокументировано, что кроме государственных лесхозов услугами «конвертационной» сети пользовались и другие государственные и коммунальные предприятия Харьковщины.

Следователями СБУ решается вопрос о сообщении фигурантам уголовного производства о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для государственной регистрации юридического лица) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности правоохранителей и должностных лиц контролирующих органов и государственных структур, которые «крышевали» противоправную деятельность.

Операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности происходила под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры в рамках выполнения поручений руководства государства по усилению контроля за использованием и охраной лесов, а также противодействия незаконным вырубкам.