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Общественное мнение
Спорт
04 марта 2021, 12:00

Шахтер сенсационно вылетел из Кубка Украины от команды Первой лиги

Донецкий Шахтер вылетел из Кубка Украины на стадии четвертьфинала. Команда Луиша Каштру минимально проиграла представителю Первой лиги Агробизнесу.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Игра, которая проходила в Киеве, вышла довольно яркой. У команд были моменты, голкиперы спасали ворота, особенно в концовке, но в основное время счет не был открыт.

В дополнительное время Агробизнес выбежал в контратаку и забил гол. На 96-й минуте забил Богдан Семенец.

В оставшееся время Шахтер пытался сравнять счет не вышло. Более того, Горняки остались еще и в меньшинстве из-за удаления Давида Хочолавы.

В итоге 1:0 для номинального хозяина матча Агробизнеса. Шахтер вылетел из Кубка Украины на довольно ранней для себя стадии.

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