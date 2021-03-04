Глава ОБСЕ призвала открыть все КПВВ на Донбассе

05 марта 2021, 13:38

Председательница ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что обеспокоена обострением ситуации на Донбассе, а также призвала открыть все контрольные пункты въезда-выезда.

«Обеспокоена последними сообщениями о жертвах на востоке Украины. Критически важны консолидация и укрепление режима прекращения огня для облегчения гуманитарной ситуации», – говорится в заявлении Линде, опубликованном в Twitter.

Она также приветствовала прохождение 1 марта колонны с гуманитарной помощью через КПВВ в Счастье.

«Необходимо открыть все пункты пропуска с обеих сторон и для гражданского населения», – заявила глава ОБСЕ.