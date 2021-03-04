05 марта 2021, 11:38

В Украине официально подтвердили два первых случая так называемого “британского” штамма коронавируса.

Об этом в коментарии "Сегодня" сообщили в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней.

Мутировавший штамм обнаружили в Ивано-Франковской области, где сейчас уровень заболеваемости - один из самых высоких в Украине. Заболели новым "британским" штаммом два человека из Прикарпатья. Сейчас они под наблюдением медиков.

Врачи отмечают, что прививки от COVID-19 могут уберечь от штамма, а также облегчить протекание болезни в случае инфицирования.

Ранее новые симптомы мутировавшего коронавируса обнаружили на Закарпатье, среди них — глухота, рвота и диарея.