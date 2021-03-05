Под Марьинкой ранен военный

Воин ВСУ получил ранения сегодня, 5 марта, в результате обстрелов оккупантами позиций украинской армии возле Марьинки.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации для участия в ТКГ в Телеграм.
"Сегодня, 5 марта, в результате обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Марьинка получил ранения один военнослужащий ВС Украины", - говорится в сообщении.
Раненому воину оказана медицинская помощь.
"Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", - отмечается в сообщении.