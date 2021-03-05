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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
05 марта 2021, 17:15

Под Марьинкой ранен военный

Воин ВСУ получил ранения сегодня, 5 марта, в результате обстрелов оккупантами позиций украинской армии возле Марьинки.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации для участия в ТКГ в Телеграм.

"Сегодня, 5 марта, в результате обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Марьинка получил ранения один военнослужащий ВС Украины", - говорится в сообщении.

Раненому воину оказана медицинская помощь.

"Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

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