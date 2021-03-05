05 марта 2021, 17:15 Под Марьинкой ранен военный Воин ВСУ получил ранения сегодня, 5 марта, в результате обстрелов оккупантами позиций украинской армии возле Марьинки. Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации для участия в ТКГ в Телеграм. "Сегодня, 5 марта, в результате обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Марьинка получил ранения один военнослужащий ВС Украины", - говорится в сообщении. Раненому воину оказана медицинская помощь. "Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", - отмечается в сообщении. Твитнуть Загрузка... Загрузка...