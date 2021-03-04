Российской фотомодели и актрисе на 3 года запретили въезд в Украину

05 марта 2021, 10:47

Фотомодель и актриса из России, незаконно посещавшая временно оккупированный Крым, получила трехлетний запрет въезда в Украину, сообщила Госпогранслужба.

Гражданка Российской Федерации 1971 года прилетела в аэропорт «Борисполь» вчера вечером рейсом из Минска. По ее словам, в Украину она ехала в личных целях. Однако в ходе оформления пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что женщина неоднократно нарушала украинское законодательство, не придерживаясь порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым.

Несколько раз иностранка, которая является российской фотомоделью и актрисой, незаконно попадала на украинский полуостров, где находилась с целью отдыха. На временно оккупированную Россией территорию Украины она въезжала и автомобилем через Керченский мост и авиарейсом.

За нарушения законодательства гражданка Российской Федерации не смогла пересечь государственную границу Украины и получила от пограничников запрет въезда в нашу страну сроком на 3 года. Ее вернули обратным рейсом в Минск.

По данным СМИ, речь идет об Елене Галицыной.