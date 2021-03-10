Степанов назвал условия введения нового локдауна

10 марта 2021, 09:00

Украину ожидает новый жесткий локдаун в случае попадания в красную зону 13 и более областей.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «Страна».

По его словам, самый тяжелый период по заболеваемости придется на март-апрель.

«Мы фиксируем рост госпитализаций и заболеваемости в определённых областях, где мы и вводим «красную» зону. Сейчас мы делаем все, чтобы не допустить коллапса медицинской системы. Мы смотрим на показатели: уровень госпитализации выше 60%, уровень заполняемости коек с доступом к кислороду выше 65%, динамика госпитализаций выше 50% за семь дней - критерий превышен», - сказал министр.

Он отметил, что в случае превышения хотя бы двух критериев на протяжении трех дней подряд, область автоматически переводится в «красную зону» и находится там до стабилизации ситуации.

«Если мы говорим о всей стране - если более 13 областей перейдут в красную зону и все критерии будут расти по всей стране–придется вводить новый жесткий локдаун. По нашим прогнозам, нас ждет достаточно тяжёлый период по заболеваемости в марте и апреле. Но мы все же надеемся, что при соблюдении защитных мер по всей стране, такого не случится», – заявил глава Минздрава.