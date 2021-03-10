Органами ДПС Луганщини проведено 26 перевірок з обігу підакцизних товарів

10 марта 2021, 16:00

Протягом січня - лютого 2021 року працівниками Головного управління ДПС у Луганській області проведено 26 перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання діючого законодавства щодо регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального.

В ході проведених перевірок встановлено 18 порушень законодавства, що регулює обіг підакцизних товарів, з яких 9 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни. Загалом, за результатами проведених перевірок донараховано 215 тис. гривень.

Крім того, протягом січня - лютого 2021 року вилучено з незаконного обігу товарів підакцизної групи на загальну суму 2 млн 890 тис. гривень.