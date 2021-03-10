В Киеве 14-летняя девочка выпала из 18-го этажа

10 марта 2021, 16:42

В Святошинском районе Киева погибла несовершеннолетняя девочка, которая выпала из многоэтажки, сообщает пресс-служба облглавка.

Информация о падении девочки с многоэтажки на бульваре Кольцова поступила вчера вечером.

Школьница погибла на месте.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа районного управления полиции, ювенальные полицейские и медики. Предварительно правоохранители установили, что 14-летняя девочка упала с 18-го этажа. Она - жительница соседнего дома, где произошло событие.

Полицейские общаются с родителями погибшей, опрашивают родных, соседей, свидетелей и очевидцев, чтобы выяснить причины и обстоятельства инцидента.

После установления всех деталей и проведения первоочередных следственных действий, события будет дана правовая квалификация.