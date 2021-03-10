Шмыгаль поручил активизировать борьбу с нелегальным оборотом топлива

10 марта 2021, 17:00

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обеспечить честную и прозрачную работу рынка топлива в Украине. Об этом он заявил во время онлайн-совещания по ценовой ситуации на рынке топлива, а также мероприятий по противодействию незаконному обороту и розничной торговли горючим в Украине, сообщили в пресс-службе КМУ.

«Сегодня перед всеми контролирующими органами стоит задача провести проверки, чтобы выявить точки нелегального оборота горючего. Антимонопольный комитет в свою очередь должен проверить обоснованность ценообразования на рынке. Не менее важным является контроль качества горючего, поэтому необходимо создать государственную систему, которая урегулирует этот вопрос», - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр заслушал доклад Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко об изменениях розничных цен на бензин и дизельное топливо. Министр отметил, что Минэкономики находится в постоянном контакте с крупными сетями и проводит с ними соответствующие консультации. По словам Петрашко, в течение последней недели роста цен на бензин и топливо не наблюдалось, а в некоторых сетях даже незначительно снизились.

По итогам совещания глава Правительства поручил Антимонопольному комитету провести проверку соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции при реализации светлых нефтепродуктов. В то же время Гостаможслужба, Госпродпотребслужба и Госэкоинспекция за неделю должны подать в Кабинет министров предложения по осуществлению лабораторных исследований качества топлива и предложения по созданию государственной системы качества топлива.

Кроме того, премьер-министр дал поручение ГФС, ГосЧС, Нацполиции с участием представителей нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления и других уполномоченных органов, активизировать деятельность рабочих групп и проведение совместных мероприятий для борьбы с нелегальным оборотом топлива в Украине.