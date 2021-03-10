Асеев стал лауреатом Шевченковской премии за книгу «В изоляции»

10 марта 2021, 09:40

Писатель, журналист и бывший пленник «ДНР» Станислав Асеев стал лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко 2021 в номинации «Журналистика и публицистика» за книгу «В изоляции». Лауреатов премии 9 марта объявил Шевченковский комитет, сообщает Радио Свобода.

«В этом году в номинации «Журналистика и публицистика» победила книга о человеке, который в своей авторской молитве пишет: «Боже, сделай так, чтобы мне было небезразлично». Этот автор очень тесно связан с Донецком. Этот автор писал и пишет о том, о чем другие молчали, потому что не могли или не хотели говорить, каждый по своим причинам. Этот автор, находясь в эпицентре, пишет и дает нам всем голос свидетеля. И этот автор показывает себя как очень взвешенного публициста. Станислав Асеев 31 месяц провел в плену на территории оккупированного Донецка», - сказала, представляя победителя в номинации, Ирина Славинская, член Комитета, продюсер Радио Культура.

Книга, которая документирует первые месяцы русской оккупации Донецка - сборник репортажей Станислава Асеева «В изоляции», вышла при поддержке Радио Свобода в Украине в 2018 году, когда Асеева еще удерживали в плену боевики в Донецке. Церемония награждения состоится в мае в Каневе (ориентировочно 22 мая, в день перезахоронения Тараса Шевченко), сообщили в Шевченковском комитете. Перенос церемонии связан с пандемией COVID-19.

Асеев был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами в Донбассе 29 декабря 2019. Боевики группировки «ДНР» обвиняли его в шпионаже и удерживали в плену с мая 2017 года.